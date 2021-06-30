Son dakika haber | Beyoğlu'nda otelin restoranında çıkan kavgada 2'si polis 12 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Beyoğlu'nda otelin restoranında çıkan kavgada 2'si polis 12 kişi yaralandı

Son dakika haber | Beyoğlu'nda otelin restoranında çıkan kavgada 2'si polis 12 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavgada, 2 polis ve bekçinin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi yaralayan Furkan Ç. ile oyuncu arkadaşı Ayşegül Ç., adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavgada, 2 polis ve bekçinin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi yaralayan Furkan Ç. ile oyuncu arkadaşı Ayşegül Ç., adliyeye sevk edildi.

Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki otelin restoranında oyuncu Ayşegül Ç. ile arkadaşı Furkan Ç. arasında tartışma çıktı. Furkan Ç., tartışmanın büyümesi üzerine olaya müdahale eden bazı çalışanlarla da arbede yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran zanlı, arbede sırasında polislerden birinin silahını alarak boşluğa ateş etti. Görevlilere ve çevredekilere hakaret eden şüpheli, olay yerine çağrılan takviye kuvvetle kademeli güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Olay sırasında polislere mukavemette bulunan Ayşegül Ç'ye de müdahale edildi.

Yaşanan arbede sırasında hafif yaralanan 2 polis memuru ile bekçinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan iki kişi, ifadeleri alınmak üzere Karaköy Polis Merkezine götürüldü.

Parmak izi alınması için olay yerine götürülen iki kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber | Beyoğlu'nda otelin restoranında çıkan kavgada 2'si polis 12 kişi yaralandı
Son dakika haber | Beyoğlu'nda otelin restoranında çıkan kavgada 2'si polis 12 kişi yaralandı
Son dakika haber | Beyoğlu'nda otelin restoranında çıkan kavgada 2'si polis 12 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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