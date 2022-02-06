Son dakika haber... Beyoğlu'nda metruk binada korkutan yangın

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda bulunan bir metruk binada akşam saatlerinde yangın çıktı. Korkutan yangında ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Demirbaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metruk olduğu bilinen bir binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri ilk etapta dar sokaklar sebebiyle olay yerine girmekte zorlansa da binaya ulaşmayı başardı. Ardından hemen müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında binada, kimliği belirsiz iki erkek şahısın olduğu öğrenildi. Şahıslar yangından yara almadan kurtuldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından polis inceleme başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa