Son dakika haber! Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika haber! Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü
10.09.2020 03:49 | Son Güncelleme: 10.09.2020 04:10

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asmalı Mescid Mahallesi Şehbender Sokağı'ndaki kullanılmayan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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