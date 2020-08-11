Son dakika haber! BEYOĞLU'NDA MASKESİZ YOLCU ALAN TAKSİCİ CEZA KESİLİNCE POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ
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Son dakika haber! BEYOĞLU'NDA MASKESİZ YOLCU ALAN TAKSİCİ CEZA KESİLİNCE POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Gelen son dakika haberine göre Koronavirüsle mücadele kapsamında Taksim Meydanı ve Dolapdere Caddesi'nde oluşturulan noktalarda yayalar ve araçlar durdurularak maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Son dakika haber! BEYOĞLU'NDA MASKESİZ YOLCU ALAN TAKSİCİ CEZA KESİLİNCE POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ
11.08.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:13
Koronavirüsle mücadele kapsamında Taksim Meydanı ve Dolapdere Caddesi'nde oluşturulan noktalarda yayalar ve araçlar durdurularak maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi. Dolapdere Caddesi'nde yasak olmasına rağmen ön koltuğa maskesiz yolcu alan bir taksiciyle 285 TL ceza kesildi. Taksici görevini yapan polis memurlarına tepki gösterirken, maske verilen kadın yolcu bir süre sonra maskeyi çıkararak yere fırlattı. 

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelge kapsamında gerçekleştirilen denetime İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip katıldı. İstanbul genelinde gerçekleştirilen denetim adreslerinden birisi de Beyoğlu, Taksim Meydanı ve Dolapdere Caddesi oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde oluşturulan noktalarda araçlar durdurularak vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi. Dolapdere Caddesi'nde yasak olmasına rağmen ön koltuğa maskesiz yolcu alan bir taksiciyle ekipler arasında ilginç diyalog yaşandı. Maskesiz yolcu aldığı için 285 TL ceza yiyen taksici çılgına dönerken görevini yapan polis memurlarına tepki gösterdi. Uygulanan cezai işlemin ardından görevliler maskesiz yolcuya maske verdi. Ancak taksiye binen yolcu bir süre sonra aracı durdurarak pes dedirten bir hareket yaptı. Taksiden inen kadın yolcu maskeyi çıkararak yere fırlattı. Yaşanan o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.Dolapdere Caddesi'nin yanı sıra Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de ekipler denetimlerini sürdürdü. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser de denetimleri yerinde takip etti. Ekiplerin karadan yaptığı denetimlere polis dronu havadan destek verdi. Ekipler dronla vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik uyarılarda bulundu.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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