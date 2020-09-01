Son dakika haber | Beyoğlu'nda korkutan yangın
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Son dakika haber | Beyoğlu'nda korkutan yangın

Bir son dakika haberine göre Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son dakika haber | Beyoğlu'nda korkutan yangın
01.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:51

Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yükseldiği bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu Piyalepaşa Akman Sokak'ta bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevler mahallede korkuya neden oldu. 5 katlı bina itfaiye ekiplerince boşaltıldı. Çatı katının altındaki dairenin balkonunun çökme ihtimaline karşı bina çevresine emniyet şeridi çekildi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede geldi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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