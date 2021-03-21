Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA
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Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA

21.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:01

Son dakika haberlerine göre 60 kişiye toplam 210 bin lira para cezası uygulandıİSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU'nda kapalı olması gereken saaatlerde açık olan eğlence mekanlarına baskın düzenlendi.

60 kişiye toplam 210 bin lira para cezası uygulandı

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU'nda kapalı olması gereken saaatlerde açık olan eğlence mekanlarına baskın düzenlendi. Baskınlarda 60 kişiye toplam 210 bin lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün ve bugün Beyoğlu'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında kapalı olması gereken saatlerde faaliyet gösteren ve İl Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet edildiği belirlenen 3 iş yeri tespit edildi. Denetimlerde, canlı müzik çalma ruhsatı olmadan canlı müzik ile nargile sunumu yapılan ve kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edilen 3 farklı iş yerinde bulunan 60 kişiye toplam 210 bin idari para cezası uygulandı. İşletmeler hakkında yasal işlem başlatılırken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yeri ilçe zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA
Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA
Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA
Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA
Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA
Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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