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Beyoğlu'nda değnekçilere operasyon kamerada

Beyoğlu'nda değnekçilere operasyon kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda değnekçilere operasyon kameradaİSTANBUL İstanbul Beyoğlu'nda cadde üzerine ve ara sokaklara park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen 3 değnekçi polis tarafından gözaltına alındı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda değnekçilere operasyon kamerada

İSTANBUL İstanbul Beyoğlu'nda cadde üzerine ve ara sokaklara park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen 3 değnekçi polis tarafından gözaltına alındı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Beyoğlu Karaköy'de Necatibey Caddesi üzerinde yelek giyerek ve yola duba koyarak değnekçilik yapan üç kişi olduğunu tespit eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Değnekçilik yaptığı tespit edilen Cemal B., İbrahim B. ve Abdulhalim A. 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. maddesi (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Değnekçilerin sürücüleri yönlendirerek park ettirmeleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Beyoğlu'nda değnekçilere operasyon kamerada

Beyoğlu'nda değnekçilere operasyon kamerada

Beyoğlu'nda değnekçilere operasyon kamerada

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