Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu'nda değnekçilik yaptığı belirlenin bir kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı çevresinde yapılan denetimler sırasında, B.S.'nin Gümüşsuyu Caddesi üzerinde aracını park edenlerden ücret talep ettiği belirlendi. Sivil polis ekipleri de B.S. ile pazarlık yaptı. Yanına gelen araçtakilerin polis olduğunu anlamayan B.S. 25 lira istedi.

tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem yapıldı.