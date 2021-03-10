Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA DAR SOKAKLAR İTFAİYEYİ ZORLADI
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Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA DAR SOKAKLAR İTFAİYEYİ ZORLADI

10.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:51

Gelen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda bir işyeri deposunda çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Beyoğlu'nda bir işyeri deposunda çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yaya olarak depoya ulaşan ekipler, iş yerinin kepengini keserek yangına müdahale etti.

Beyoğlu Hüseyin Ağa Kireçhane Sokak üzerinde bulunan işyeri deposunda saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye araçları sokağa giremeyince ekipler yaya olarak ulaştıkları adresteki yangına müdahale etti. İş yeri kepengini demir testere ile kestikten sonra uzatılan hortumlarla alevler söndürüldü. Yangını söndüren ekipler, duman tahliyesi yaptı. Depoda kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA DAR SOKAKLAR İTFAİYEYİ ZORLADI
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA DAR SOKAKLAR İTFAİYEYİ ZORLADI
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA DAR SOKAKLAR İTFAİYEYİ ZORLADI
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA DAR SOKAKLAR İTFAİYEYİ ZORLADI
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA DAR SOKAKLAR İTFAİYEYİ ZORLADI
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA DAR SOKAKLAR İTFAİYEYİ ZORLADI
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA DAR SOKAKLAR İTFAİYEYİ ZORLADI
Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA DAR SOKAKLAR İTFAİYEYİ ZORLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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