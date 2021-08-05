Son dakika haber: Beyoğlu'nda çocukları dilendirdiği belirlenen 13 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber: Beyoğlu'nda çocukları dilendirdiği belirlenen 13 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Beyoğlu'nda çocukları dilendirdiği belirlenen 13 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Beyoğlu'nda çocukları dilendirdiği tespit edilen yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda çocukları dilendirdiği tespit edilen yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu yaşı küçük şahısların dilendirilmesiyle ilgili çalışma yapan İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, dilendirilen 26 çocuğu muhafaza altına aldı.

Yabancı uyruklu çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir kuruma yerleştirilirken, gözaltına alınan 13 şüpheli, "Çocukları, Beden veya Ruh Bakımından Kendini İdare Edemeyecek Durumda Bulunan Kimseleri Dilencilikte Aracı Olarak Kullanmak" suçundan önceki gün adli makamlara sevk edildi.

Sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılan şüphelilerin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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