Son dakika haber... Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı çatışma davasında karar açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı çatışma davasında karar açıklandı

AA / Murat Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı çatışma davasında karar açıklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda 17 Haziran 2020'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 20 yaşındaki Enes Peker'in başından vurularak ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 17 Haziran 2020'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 20 yaşındaki Enes Peker'in başından vurularak ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki 9. duruşmaya, tutuklu müdahil-sanık Berat Kadıoğlu katıldı. Diğer tutuklu müdahil-sanık Güven Başören'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlanan duruşmada, tutuksuz sanıklar Olgun Sivri ve Berkay Bal da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, 22 Haziran'daki esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederken, daha sonra yakalanan firari sanık Emrah Ayverdi'nin "kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini istedi.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanık ve avukatları, beraat talebinde bulundu.

Mahkemenin kararı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu müdahil sanıklardan Berat Kadıoğlu'na, Enes Peker'in de aralarında bulunduğu 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl altışar aydan toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet müdahil sanıklardan Güven Başören'i Enes Peker'e karşı "haksız tahrikle kasten öldürme" suçundan 10 yıl ve Berat Kadıoğlu'na karşı "haksız tahrikle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer müdahil sanıklar Furkan Birdal, Murat Talha Alpdemir ve Oğuzhan Sarıduman'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmeden heyet, sanıklar Berkay Bal, Emrah Ayverdi, Şakir Büyüktaş ve Olgun Sivri hakkında da beraat kararı verdi.

Olay

Beyoğlu'nda bir otoparkta çalışan 20 yaşındaki Enes Peker'in 17 Haziran 2020'de Piri Paşa Mahallesi Şabandere Sokak'ta silahlı çatışmada yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatına kaybetmesi üzerine yapılan çalışmada, Peker'in de aralarında husumet bulunan kişilerce daha önce silahlı saldırıya uğradığı belirlenmişti.

Peker ve Berat Kadıoğlu'nun, silahlı saldırıda bulunanlara karşılık vermek için motosikletle olay yerine giderek silahla ateş açtıkları, onların da karşılık verdiği, başından yaralanan Peker'in hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

AA / Murat Kaya - Son Dakika Haberleri
'SAS HOLDİNG MAĞDURLARI'NDAN SUÇ DUYRUSU

'SAS HOLDİNG MAĞDURLARI'NDAN SUÇ DUYRUSU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Mario Balotelli Sergen Yalçın Bülent Uygun Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Aziz Sancar Derya Yanık Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı çatışma davasında karar açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:54:03. #1.12#