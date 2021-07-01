Beyoğlu'nda, bıçakla oğlunu rehin alan babayı polis etkisiz hale getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyoğlu'nda, bıçakla oğlunu rehin alan babayı polis etkisiz hale getirdi

Beyoğlu'nda, bıçakla oğlunu rehin alan babayı polis etkisiz hale getirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda, bir kişi, darbederek kızıyla birlikte evden kovduğu karısının polise şikayette bulunması üzerine 6 yaşındaki oğlunu evde bıçakla rehin aldı.

BEYOĞLU'nda, bir kişi, darbederek kızıyla birlikte evden kovduğu karısının polise şikayette bulunması üzerine 6 yaşındaki oğlunu evde bıçakla rehin aldı. İkna edilemeyen koca, özel harekat polisince etkisiz hale getirildi. Küçük çocuğun kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu, Kulaksız'da dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Sait A., eşi Çiğdem A. ile küçük kızını darbettikten sonra evden kovdu. Kızıyla birlikte polis merkezine giden Çiğdem A., kocasından şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Sait A., karısını telefonla arayarak, kendini ve o sırada evde olan 6 yaşındaki oğlunu keseceğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, eve giderek Sait A.'yı gözaltına almak istedi. Polisin geldiğini gören Sait A., daire kapısını kilitleyerek içeri girilmesini engelledi. Tüm çabalara rağmen Sait A.'yı ikna edemeyen polis, özel harekat polisine haber verdi.

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı müzakereci polis, pencere önüne gelen Sait A.'yı ikna etmek için konuşmasını sürdürürken, özel harekat polisi dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Polis, Sait A.'yı etkisiz hale getirerek küçük çocuğu elinden aldı. Özel harekat polisinin çocuğu kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına alındı. Kayıtta, eve giren polisin rehin aldığı oğlunu cam kenarında tutan Sait A.'yı etkisiz hale getirmesi görülüyor. Gözaltına alınan Sait A.'nın çeşitli suçlardan poliste 14 kaydı olduğu öğrenildi. Sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen A.'nın tutuklandığı bildirildi.

- İstanbul
Beyoğlu'nda, bıçakla oğlunu rehin alan babayı polis etkisiz hale getirdi
Beyoğlu'nda, bıçakla oğlunu rehin alan babayı polis etkisiz hale getirdi
Beyoğlu'nda, bıçakla oğlunu rehin alan babayı polis etkisiz hale getirdi
Beyoğlu'nda, bıçakla oğlunu rehin alan babayı polis etkisiz hale getirdi
Beyoğlu'nda, bıçakla oğlunu rehin alan babayı polis etkisiz hale getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Adana'da nefes kesen operasyon! Babasını bıçakla kovaladı, anne ve ablası dahil 6 kişiyi rehin aldı
Adana'da nefes kesen operasyon! Babasını bıçakla kovaladı, anne ve ablası dahil 6 kişiyi rehin aldı
Son dakika! Güvenlik kamerası fotoğraflarıyla // Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı
Son dakika! Güvenlik kamerası fotoğraflarıyla // Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı
Son dakika! (Güvenlik kamerası görüntüleriyle) OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR'IN ESKİ SEVGİLİSİ FURKAN ÇALIKOĞLU 7'Sİ POLİS 12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
Son dakika! (Güvenlik kamerası görüntüleriyle) OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR'IN ESKİ SEVGİLİSİ FURKAN ÇALIKOĞLU 7'Sİ POLİS 12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Muharrem İnce Vladimir Putin Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Şeyma Subaşı Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Erol Bulut Mesut Özil Burak Elmas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyoğlu'nda, bıçakla oğlunu rehin alan babayı polis etkisiz hale getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:09:50. #1.14#

title