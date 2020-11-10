Beyoğlu'nda alkollü gencin cipe tekmelerle saldırdığı anlar kamerada
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Beyoğlu'nda alkollü gencin cipe tekmelerle saldırdığı anlar kamerada

10.11.2020 23:00 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:11
Beyoğlu'nda alkollü gencin cipe tekmelerle saldırdığı anlar kamerada

BEYOĞLU'nda, alkollü olduğu iddia edilen genç, sokak üzerinde park halindeki cipe bir anda tekmelerle saldırdı.

BEYOĞLU'nda, alkollü olduğu iddia edilen genç, sokak üzerinde park halindeki cipe bir anda tekmelerle saldırdı. Cipe 11 bin liralık hasar verdiği tespit edilen ve kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken, olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün 23.30 sıralarında Gümüşsuyu'nda bulunan sokak üzerinde meydana geldi. Mahallede elektrik üzerine iş yerleri bulunan Rıdvan Kayacı ile İbrahim Algan, dün sabah geldiklerine şirketlerine ait cipin kapı, cam ve döşemelerinin zarar gördüğünü fark etti. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına bakan Kayacı ile Algan, tekmeli saldırı anının kameraya yansıdığını gördüler. Görüntülerde elinde alkol şişesi bulunan genç, kaldırımda yürüyerek geldikten sonra bir anda yol kenarında park halindeki cipe tekmelerle saldırdığı görülüyor. Elindeki şişeyi dikerek alkol almayı sürdürdüğü kameraya yansıyan genç, uzunca bir süre cipe tekmeler savuruyor. Görüntüleri alarak polis merkezine giden cipin sahipleri, saldırgandan şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, mahallede bulunan tekel bayiye saldırganın görüntüleri gösterildi. Esnafın kendisinden sürekli alkol alan kişi olarak teşhis ettiği gencin kimliği belirlendi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, tamircilere gösterilen cipte 11 bin liralık hasar tespiti yapıldı.

- İstanbul
Beyoğlu'nda alkollü gencin cipe tekmelerle saldırdığı anlar kamerada
Beyoğlu'nda alkollü gencin cipe tekmelerle saldırdığı anlar kamerada
Beyoğlu'nda alkollü gencin cipe tekmelerle saldırdığı anlar kamerada
Beyoğlu'nda alkollü gencin cipe tekmelerle saldırdığı anlar kamerada
Beyoğlu'nda alkollü gencin cipe tekmelerle saldırdığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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