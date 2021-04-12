BEYOĞLU'NDA 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANAN SANIĞA 24 YIL HAPİS
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BEYOĞLU'NDA 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANAN SANIĞA 24 YIL HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BEYOĞLU'NDA 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANAN SANIĞA 24 YIL HAPİS

BEYOĞLU'nda parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu kağıt topladığı el arabasına koyup götürdükten sonra cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık Adnan Y.

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BEYOĞLU'nda parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu kağıt topladığı el arabasına koyup götürdükten sonra cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık Adnan Y. (49) "12 yaşından küçük çocuğa karşı cebir ve tehditle cinsel istismar" ve "Cebir ve tehdit ile cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Adnan Y. getirildi. Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı Hatice Boz ile sanık avukatı da hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın olay günü parkta oynayan mağdura taş atarak dizini yaraladığı, ardından çocuğu kağıt topladığı el arabasının arkasına koyarak sokak arası kuytu bir yere götürdüğü, çocuğun kaçması üzerine onu darp ettiği ve çocuğa cinsel organını gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi. Bu esnada aynı bölgede fotoğraf çekimi yapmak için yer arayan üç kişinin mağdur çocuğun ağlama ve bağırma seslerini duymaları üzerine sesin geldiği yöne doğru gittiklerinde çocuğun ağzından ve burnundan kan geldiğini, sanığın ise fermuarının ve kemerinin açık olarak oradan kaçmaya başlamasının ardından tanıkların cep telefonu ile bu anları kaydettikleri belirtildi.  Sanıktan alınan kan örnekleriyle ve mağdur çocuğun üzerindeki kıyafetlerin incelenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu raporuna göre kıyafetlerde sperm örneğinin görüldüğü tespit edildi. Sanık suçlamayı kabul etmese de mağdur çocuğun tutarlı, mantıklı ve güvenilir beyanları, tanıkların beyanları ve Adli Tıp Kurumu raporu neticesinde sanığın "12 yaşından küçük çocuğa karşı cebir ve tehditle cinsel istismar" ve "Cebir ve tehdit ile cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediğinin anlaşıldığı mütalaada ifade edildi. Mütalaada, sanığın 43 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı Hatice Boz, "Nitelikli cinsel istismar" suçunun da oluştuğunu ifade ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"SUÇU İŞLEMEDİM"

Tutuklu sanık Adnan Y. ise "Mütalaayı kabul etmiyorum. Suçu işlemedim. Beraatımı talep ederim" dedi. Sanık avukatı da mütalaayı kabul etmeyerek, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Karar öncesi son sözleri sorulan tutuklu sanık Adnan Y., beraatine karar verilmesini talep ettiğini yineledi.

SANIK 24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Adnan Y. hakkında "12 yaşından küçük çocuğa karşı cebir ve tehditle cinsel istismar" ve "Cebir ve tehdit ile cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 24 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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