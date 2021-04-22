BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ YERİNDEN VE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ YERİNDEN VE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ YERİNDEN VE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ ve Büyükçekmece'de 3 ayrı ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ ve Büyükçekmece'de 3 ayrı ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüphelinin giriş katta bulunan bir daireye girmeye çalıştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 20 Mart ve 16 Nisan tarihleri arasında 3 ayrı ev ve 1 iş yerinde hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, olayın meydana geldiği evlerin ve iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, kapı ve pencereleri zorlayarak içeri girip evlerden ve iş yerinden hırsızlık yapan kişinin şüpheli K.T. olduğunu tespit etti. Şüpheli K.T.'nin 3 ayrı ev ve 1 iş yerinden, 2 adet tablet, 7 adet cep telefonu, 2 adet altın yüzük ve bileklik, 12 lira para, 1 adet kol saati, 20 bin lira ve çeşitli eşya çaldığı belirlendi. Şüpheli, 19 Nisan Pazartesi günü Avcılar'da bulunduğu adreste gözaltına alındı.

DAİREYE GİRMEYE ÇALIŞAN ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şüphelinin bir daireye hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli önce binanın bahçe kapısından içeriye giriyor. Ardından giriş katta bulunan dairenin pencerelerini zorlayarak açtığı ve bir süre sonra dışarıda yaşanan hareketlilikten dolayı fark edilmemek için saklanamaya çalıştığı görülüyor. Bir süre gizlenmeye çalışan şüpheli daire giremeyeceğini anlayınca hızla olay yerinden ayrılması kameraya yansıyor. Adliyeye sevk edilen şüpheli K.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.

BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ YERİNDEN VE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ YERİNDEN VE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE İŞ YERİNDEN VE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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