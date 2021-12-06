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Son dakika haber... Beylikdüzü'nde yumruk yumruğa kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Beylikdüzü'nde yumruk yumruğa kavga kamerada

Son dakika gelişmesine göre Beylikdüzü'nde gece yarısı tartışan iki grup arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde gece yarısı tartışan iki grup arasında yumruk yumruğa Kavga çıktı. Küfürlerin havaya uçuştuğu olayda şahıslar, sokağı birbirine kattı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah 02.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı. Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü. Yakınlarının ayırmaya kavga edenleri ayırmaya çalıştığı olayda, ortalığı birbirine kattılar. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca anbean kaydedildi. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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