Son dakika haber! BEYLİKDÜZÜ'NDE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
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Son dakika haber! BEYLİKDÜZÜ'NDE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

23.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:53
Son dakika haber! BEYLİKDÜZÜ'NDE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Son dakika haberler... BEYLİKDÜZÜ'nde iki saldırgan bir kişiyi bacaklarından silahla vurdu.

BEYLİKDÜZÜ'nde iki saldırgan bir kişiyi bacaklarından silahla vurdu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki saldırgan işine gitmek için evinden çıkan Samet U.(24)'nun yanına yaklaştı. Saldırganlar silahla Samet U. 'nun bacaklarına ateş etti. Yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, iki saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada silah seslerini duyan yaralı gencin yakınları da evden çıkarak olay yerine geldi. Yaralanan Samet U. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattıkları çalışmalar sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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