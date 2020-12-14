Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'nde kaldırımda tartışan iki kişiden biri diğerini silahla bacağından vurdu.

BEYLİKDÜZÜ'nde kaldırımda tartışan iki kişiden biri diğerini silahla bacağından vurdu. Yaralı otomobiliyle olay yerinden uzaklaşırken, şüpheli yaya olarak kaçtı.

Olay saat 12.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre kaldırımda konuşan iki kişi tartışmaya başladı. Henüz kimliği tespit edilemeyen şüpheli, belinden çıkardığı silahla tartıştığı kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi bacağından yaralandı. Silahı kullanan şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralanan kişi otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

--------------------Olay yeri inceleme-Yerdeki kovan-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntü

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı