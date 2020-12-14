Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA

14.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:11
Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'nde kaldırımda tartışan iki kişiden biri diğerini silahla bacağından vurdu.

BEYLİKDÜZÜ'nde kaldırımda tartışan iki kişiden biri diğerini silahla bacağından vurdu. Yaralı otomobiliyle olay yerinden uzaklaşırken, şüpheli yaya olarak kaçtı. 

Olay saat 12.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre kaldırımda konuşan iki kişi tartışmaya başladı. Henüz kimliği tespit edilemeyen şüpheli, belinden çıkardığı silahla tartıştığı kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi bacağından yaralandı. Silahı kullanan şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralanan kişi otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

--------------------Olay yeri inceleme-Yerdeki kovan-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber: ESKİŞEHİR - Silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi | Şişli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika haberi | Şişli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Engin Altay Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Özdemir Nilgün Belgün Nesrin Cavadzade
Spor Pierre Webo Samet Aybaba Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler İzmir Erkek Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:12:40. #1.15#
title