Son dakika haber! BEYLİKDÜZÜ'NDE KORONAVİRÜS HALAYI KAMERADA Son dakika haberleri... KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen, Beylikdüzü'nde düğünde halay çekildi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen, Beylikdüzü'nde düğünde halay çekildi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Koronavirüse karşı yapılan sosyal mesafe kuralı Beylikdüzü'ndeki düğünde ihlal edildi. Barış Mahallesi'nde Samsun Caddesi'nde düğün için toplanan gruptakiler sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, halay çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA