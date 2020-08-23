Son dakika haber! BEYLİKDÜZÜ'NDE KORONAVİRÜS HALAYI KAMERADA
Son dakika haberleri... KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen, Beylikdüzü'nde düğünde halay çekildi.
23.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:30
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen, Beylikdüzü'nde düğünde halay çekildi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Koronavirüse karşı yapılan sosyal mesafe kuralı Beylikdüzü'ndeki düğünde ihlal edildi. Barış Mahallesi'nde Samsun Caddesi'nde düğün için toplanan gruptakiler sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, halay çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Kaynak: DHA