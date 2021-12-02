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Son dakika haber | Beylikdüzü'nde kazada araç yan yattı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Beylikdüzü'nde kazada araç yan yattı: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Beylikdüzü'nde iki aracın çarpıştığı kazada bir araç yan yattı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde iki aracın çarpıştığı kazada bir araç yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Atakent Caddesi ile Özgürlük Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre 34 KB 6851 plakalı araç, sola dönerken seyir halindeki 34 DCR 853 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonucunda 34 KB 6851 plakalı araç yan yattı. Çevredeki vatandaşlar kaza sonrası yardıma koştu. Yardıma ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Araçlar çekici ile otoparka götürüldü.

Tülay Demirkat isimli vatandaş, evde otururken büyük bir ses duyduğunu, sonrasında ise kazayı gördüğünü ifade etti. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haber | Beylikdüzü'nde kazada araç yan yattı: 2 yaralı

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