BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZA; KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZA; KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI

13.02.2021 14:56 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:01
BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZA; KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI

BEYLİKDÜZÜ'nde kavşakta önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu aniden kıran sürücü refüje çıkarak yön tabelalarına çarptı.

BEYLİKDÜZÜ'nde kavşakta önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu aniden kıran sürücü refüje çıkarak yön tabelalarına çarptı. Yaralanan kadın sürücü tedavi altına alındı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı'nda meydana geldi.34 JY 3177 plakalı otomobili kullanan sürücü iddiaya göre kavşaktan bir aracın kontrolsüz çıktığını görünce ona çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Otomobil hızla refüje çıkarak buradaki yön tabelalarını devirerek durdu. Otomobili kullanan kadın sürücü için ambulans istenirken polise de haber verildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZA; KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZA; KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZA; KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZA; KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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