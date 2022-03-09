Son dakika haber... BEYLİKDÜZÜ'NDE EVDE DEHŞET; İKİ ÇOCUĞU İLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde site içindeki evlerinde 1 kişi, eşi ile 2 ve 4 yaşındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Bildirilmesi üzerine sevk edilen polis, savcı eşliğindeki incelemesini sürdürüyor.

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