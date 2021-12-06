Son dakika haber... Beykoz'daki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber... Beykoz'daki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Beykoz'daki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Beykoz'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Beykoz'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne yönünde seyreden 34 DE 1689 plakalı kamyon, lastiğinin patlaması nedeniyle yol kenarında durdu.

Duran kamyona arkadan gelen iki tırın çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kamyon sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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