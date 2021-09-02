Son dakika haber: Beykoz'daki orman yangını kısa sürede söndürüldü
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Son dakika haber: Beykoz'daki orman yangını kısa sürede söndürüldü

Son dakika haber: Beykoz'daki orman yangını kısa sürede söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Beykoz'da çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Beykoz'da çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Anadolu Kavağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangına İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, helikopter, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Yangında, yaklaşık 200 metrekarelik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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