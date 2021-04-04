Beykoz'daki düğün konvoyunda havaya ateş açan kişi yakalandı

BEYKOZ'da araçların kornalarına basarak ilerleyen düğün konvoyundaki araçlardan birinden inerek pompalı tüfekle havaya peşpeşe ateş eden A.Y. polis tarafından yakalandı.

BEYKOZ'da araçların kornalarına basarak ilerleyen düğün konvoyundaki araçlardan birinden inerek pompalı tüfekle havaya peşpeşe ateş eden A.Y. polis tarafından yakalandı. İfadesi alınan A.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beykoz'da dün araçların kornalarına basarak ilerleyen düğün konvoyu, İshaklı Köyü yolu üzerinde durarak yolu trafiğe kapatmıştı. Konvoydaki araçlardan birinden inerek pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş eden kişi, tüfeği konvoydaki başka birine vererek aracına binmişti. O anlar cep telefonu kamerasına da yansımıştı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek havaya ateş eden A.Y'yi, av tüfeğiyle birlikte aynı gün yakaladı. Gözaltına alınan A.Y. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı