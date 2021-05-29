Beykoz'daki bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

Beykoz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beykoz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 16 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İbrahim Bağcı'nın (36) öldürülmesi, Halitağa K'nin de yaralanmasıyla ilgili yürütülen çalışmada, şüpheli Gökhan Ç., 27 Mayıs'ta yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada uzun namlulu silah, çelik yelek, maske ile 2 sahte plaka ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Gökhan Ç., tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış