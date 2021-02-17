Son dakika haber... Beykoz'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Beykoz'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

17.02.2021 02:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 02:04
Son dakika haber... Beykoz'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberi: Beykoz'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Beykoz'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir binadan çıkan İbrahim B. ve Halit K, hareket halindeki bir araçtan ateş açılan ateş sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri çevrede yaptığı incelemede 2 tabanca ve mermi buldu.

Öte yandan açılan ateş sonucu caddede bulunan 2 otomobile de kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Polis, araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Pervin Buldan Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Milli Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Beykoz'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 02:04:32. #1.16#
title