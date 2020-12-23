Beykoz'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beykoz'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

23.12.2020 02:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 03:06

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Riva Kavşağı mevkisi Ankara istikametinde 06 KM 514 plakalı tırı kullanan Mevlüt Ç'nin (33) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç emniyet şeridine devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tırın dorsesinin altında sıkışan sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık ekipleri Mevlüt Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Beykoz'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Beykoz'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Beykoz'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Beykoz'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Donald Trump Özlem Zengin Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Birkan Sokullu
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Adana Göztepe İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beykoz'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 03:06:04. #1.15#
title