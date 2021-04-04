Son dakika haber: Beykoz'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber: Beykoz'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Beykoz'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Beykoz'da elektrikli ev aletlerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Beykoz'da elektrikli ev aletlerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Saip Molla Caddesi'nde elektrikli ev aletleri satışının yapıldığı mağazada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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