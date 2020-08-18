Son dakika haber | Beyin kanaması geçiren çocuk hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi
Son dakika haberi... Malatya'nın Darende ilçesinde balkondan düşen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla sevk edildi.
18.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:08
Malatya'nın Darende ilçesinde balkondan düşen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla sevk edildi.
İlçenin Günpınar Mahallesi'nde yaşayan A.E.Y, evinin balkonundan düşerek yaralandı.
Yakınlarının yardım istemesi üzerine A.E.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen A.E.Y, hava ambulansıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.
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Kaynak: AA