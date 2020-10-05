Son dakika haber! Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, koronavirüse yakalandı
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Son dakika haber! Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, koronavirüse yakalandı

05.10.2020 20:50 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:54
Son dakika haber! Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, koronavirüse yakalandı

Son dakika habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany de koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany de koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. McEnany, bugün ABD merkezli haber kanalı Fox News'ta programa katılması bekleniyordu ancak virüs testinin pozitif çıkmasının ardından söz konusu plan iptal edildi. McEnany'nin, kendisini karantinaya aldığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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