Son dakika haber | Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indirildi
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Son dakika haber | Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indirildi

11.01.2021 08:22 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:26
Son dakika haber | Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indirildi

Son dakika haber: Beyaz Saray, şiddet yoluyla Kongre binasına giren ABD Başkanı Donald Trump destekçilerine karşı müdahale eden polis memurlarını onurlandırmak için bayrakların indirilmesini emretti.

Beyaz Saray, şiddet yoluyla Kongre binasına giren ABD Başkanı Donald Trump destekçilerine karşı müdahale eden polis memurlarını onurlandırmak için bayrakların indirilmesini emretti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinden oluşan kalabalık bir gruba karşı müdahale için görevde olan polisler Brian Sicknick ve Howard Liebengood  için Pazar günü Beyaz Saray'da ABD bayrağı yarıya indirildi.

BASKINDA ÖLDÜ

Sicknick, Trump yanlılarının Kongre baskını esnasında hayatını kaybetmişti. Liebengood'un ise görev dışında öldüğü belirtilirken ölüm nedenine dair açıklama yapılmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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