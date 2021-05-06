Son dakika haber | Besni Devlet Hastanesi uzman doktor kadrosunu güçlendiriyor
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Son dakika haber | Besni Devlet Hastanesi uzman doktor kadrosunu güçlendiriyor

Son dakika haber | Besni Devlet Hastanesi uzman doktor kadrosunu güçlendiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adıyaman Besni Devlet Hastanesine, Anestezi ve Reanimasyon branşında ikinci uzman doktor ataması yapıldı.

Adıyaman Besni Devlet Hastanesine, Anestezi ve Reanimasyon branşında ikinci uzman doktor ataması yapıldı.

C grubundan B grubuna yükselen Besni Devlet Hastanesi son atamalar ile birlikte uzman kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Besni Devlet Hastanesinde rol değişikliğiyle birlikte Anestezi ve Reanimasyon branşında ikinci uzman doktor ataması yapıldı.

Besni Devlet Hastanesinde Uzm. Dr. Özgecan Kaynarca göreve başladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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