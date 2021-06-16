Son dakika haber: "BESMEK Genel Sergi ve Festivali" Bakan Derya Yanık'ın katılımıyla açılıyor
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Son dakika haber: "BESMEK Genel Sergi ve Festivali" Bakan Derya Yanık'ın katılımıyla açılıyor

Son dakika haber: 'BESMEK Genel Sergi ve Festivali' Bakan Derya Yanık'ın katılımıyla açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu'nda (BESMEK) eğitim alan öğrencilerin, öğretmenleri ile birlikte oluşturdukları ürünlerin sergileneceği "BESMEK Genel Sergi ve Festivali"in açılışı, 18 Haziran'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu'nda (BESMEK) eğitim alan öğrencilerin, öğretmenleri ile birlikte oluşturdukları ürünlerin sergileneceği "BESMEK Genel Sergi ve Festivali"in açılışı, 18 Haziran'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu'nda (BESMEK) eğitim alan öğrencilerin, öğretmenleriyle birlikte oluşturdukları geniş ürün yelpazesi; 18 Haziran'da saat 18.00'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleşecek açılışta sergilenecek.

Beyoğlu Belediyesi Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'ndeki açılışta sergilenecek ürünler arasında; El Sanatları Teknolojileri başlığı altında Şiş Örücülüğü, Amigurumi Bebek Yapımı, Rölyef, Ahşap Oyma, Ahşap Boyama, İğne Oyası, Atık Kağıttan Aksesuar Yapımı, Tel Kırma Yapımı, Hesap İşi Yapımı, Mozaik, Tezhip, Resim, Kaligrafi, Sepet Örücülüğü, Polimer Kilden Aksesuar Yapımı ve Giyim Üretim Teknolojileri alanından örnekler bulunacak.

Sergi alanında, Hezarfen Anaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin oluşturdukları "geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak" amacıyla atık malzemelerden oluşturulan hayvanat bahçesi de yer alacak.

"BESMEK Genel Sergi ve Festivali"nde ayrıca sergi alanı iki bölüme ayrılacak. Bir kısmında sergilenecek ve satışı yapılacak ürünler; diğer alanda ise sahne gösterileri, workshop ve stand etkinlikleri yapılacak. Sergi 27 Haziran tarihine kadar gezilebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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