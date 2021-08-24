Son dakika haber: Beşir Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Beşir Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor

Son dakika haber: Beşir Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Beşir Derneği, Karadeniz'in Kastamonu, Bartın ve Sinop şehirlerinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören ailelere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.

Beşir Derneği, Karadeniz'in Kastamonu, Bartın ve Sinop şehirlerinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören ailelere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin ekipleri, afet bölgesindeki arama, kurtarma, tahliye, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Dernek, 5 ayrı lokasyonda 105 kişilik ekip, 9 hizmet aracı ve 1 mobil aşevi ile afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, 10 bin 350 kişilik sıcak yemek, 42 bin 103 litre su, 85 bin 605 ikramlık, 1661 hijyen malzemesi ve 878 çocuk bezi dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Kurumsal İletişim Müdürü Bilal Vardi, günlük 5 bin kişilik yemek kapasiteli mobil aşevinin de bölgeye sevk edildiğini belirterek, selden etkilenen vatandaşlar ve görevli personele düzenli sıcak yemek dağıttıklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Barış Arduç Hande Erçel Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Beşir Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 09:22:11. #1.14#

title