Son dakika haber: Beşir Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor

Edinilen son dakika haberine göre Beşir Derneği, Karadeniz'in Kastamonu, Bartın ve Sinop şehirlerinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören ailelere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.

Beşir Derneği, Karadeniz'in Kastamonu, Bartın ve Sinop şehirlerinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören ailelere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin ekipleri, afet bölgesindeki arama, kurtarma, tahliye, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Dernek, 5 ayrı lokasyonda 105 kişilik ekip, 9 hizmet aracı ve 1 mobil aşevi ile afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, 10 bin 350 kişilik sıcak yemek, 42 bin 103 litre su, 85 bin 605 ikramlık, 1661 hijyen malzemesi ve 878 çocuk bezi dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Kurumsal İletişim Müdürü Bilal Vardi, günlük 5 bin kişilik yemek kapasiteli mobil aşevinin de bölgeye sevk edildiğini belirterek, selden etkilenen vatandaşlar ve görevli personele düzenli sıcak yemek dağıttıklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan