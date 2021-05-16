Son dakika haber! Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla
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Son dakika haber! Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla

Son dakika haber! Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla
Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre HACETTEP Üniversitesi Çocuk Alerji ve Astım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, besin alerjisinin sezaryenle dünyaya gelen çocuklarda daha fazla görüldüğünü söyledi.

HACETTEP Üniversitesi Çocuk Alerji ve Astım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, besin alerjisinin sezaryenle dünyaya gelen çocuklarda daha fazla görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Şekerel, "Yaklaşık 1000'in üzerinde besin alerjili hastamızı takip ettik uzun süredir. Sezaryen ile dünyaya gelen çocukların yüzde 10 ila 20'sinin besin alerjisi ile dünyaya geldiğini gördük. ABD'de yapılan araştırmalarda sezaryen ile doğumun besin alerjisi gelişme riskini 3 kata kadar artırabileceğini gösterdi. Geçen yıl İsveç'te çalışma çıktı. Onlarda 1000 sezaryen ile doğumun yüzde 17'sinin besin alerjisi ile dünyaya geldiğini gösteriyor" dedi.

Prof. Dr. Bülent Şekerel, DHA'ya yaptığı açıklamasında, besin alerjisinin özellikle yaşamın ilk yıllarında çok fazla gözüken bir durum olduğunu, bebeklerde bu durumun daha fazla görüldüğünü kaydetti. . Prof. Dr. Şekerel, bebeklerin büyüdükçe besin alerjisinden kurtulduklarını, ergenlik ve yetişkin çağında bu oranın yüzde 0.1 ile 5 arasında olduğunu belirterek, besin alerjisinin birçok nedeni olduğunu, bunlardan birinin de sezaryen ile doğum olduğunu söyledi.  Prof. Dr. Şekerel, şöyle konuştu:

"Besin alerjisinde en önemli risk faktörü ailede alerjik bünyenin olması. Bunun dışında modern yaşam, sezaryen ile doğum, çok fazla antibiyotik kullanma ve aşırı hijyenik ortamların yaratılması gibi çeşitli faktörler besin alerjisi gelişiminde problem yapar.  Hacettepe Çocuk Alerji ve Astım Bilim Dalı, Türkiye'nin en fazla alerjik çocuklarını takip eden merkezi. Biz yaklaşık 1000'in üzerinde besin alerjili hastamızı takip ettik uzun süredir. Sezaryen ile dünyaya gelen çocukların yüzde 10 ila 20'sinin besin alerjisi ile dünyaya geldiğini gördük. ABD'de yapılan araştırmalarda sezaryen ile doğumun besin alerjisi gelişme riskini 3 kata kadar artırabileceğini gösterdi. Geçen yıl İsveç'te bir çalışma çıktı. Onlarda 1000  sezaryen ile doğumun yüzde 17'sinin besin alerjisi ile dünyaya geldiğini gösteriyor." .'SEZARYEN İLE BEBEK STERİL BİR ORTAMDA DOĞUYOR'Prof. Dr. Şekerel, vücudu korumak için bir bağışıklık sisteminin bulunduğunu, bu bağışıklık sisteminin zamanla kendini geliştirdiğini, , bu gelişme içinde birtakım koşulların olması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi bağırsaklarda bakterilerin bulunması gerekiyor ve onların eğitiminde rol alıyor. Normal doğumda rahim kanalıyla çıktığı zaman bebek annesinden birtakım bakterilerle karşılaşılıyorlar. Sezaryen ile olduğu zaman çok steril bir ortamda doğuyor. Nitekim antibiyotikler de böyle. Bebeklere fazlaca antibiyotik verildiği zaman besin alerjisi gelişme riski artıyor. veya aşırı hijyenik olma çabası yada çok deterjan kullandığımızda çok kimyasal madde kullandığımızda bebeklerin floraları olumsuz etkileniyor ve besin alerjisi için zemin hazırlıyor. Besin alerjisi iyi yönetildiğinde çocuklara sorun olan bir tablo değildir. Elektrik gibidir. Dokunduğunuz  zaman çarpar dokunmadığınız zaman sağlıklı insandan hiçbir farkınız yoktur.  Annelerin moralleri bozmaması ve hekimleriyle uygun bir iş birliğine girmelerini istiyoruz."


Son dakika haber! Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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