Son dakika haber: Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
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Son dakika haber: Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Son dakika güncel haberi... Beşiktaş ve Fenerbahçe, ayağında kırık tespit edilen Galatasaraylı Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Son dakika haber: Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
14.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:10

Beşiktaş ve Fenerbahçe, ayağında kırık tespit edilen Galatasaraylı Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında şanssız bir sakatlık geçiren ve ayağında iki kırık tespit edilen Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera için Beşiktaş ve Fenerbahçe, geçmiş olsun mesajları yayımladı. İki kulüp de mesajında, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. Bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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