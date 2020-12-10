Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
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Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

10.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:44

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi için bir anma töreni düzenlendi.

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi için bir anma töreni düzenlendi.

Hain saldırının meydana geldiği Vodafone Park'ın yanındaki Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirilen törene İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş İlçe Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini belirterek, "Halen devam etse de azaldığını görüyoruz. Bu ülkenin birlik beraberliğini bölmek, parçalamak isteyenlerin verdiği kötü savaşa karşı hepimizin birlik içinde verdiği mücadele çok önemli." ifadelerini kullandı.

Çebi, yaşanan bu kötü olaydan herkesin ders çıkarması gerektiğini ve birlik, beraberliği göstermek açısından bu anmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Vefa komiserimiz vardı. Rahat uyusun, mekanı cennet olsun. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Şehitlerimizin mekanının cennet olmasını diliyorum. Kimse bu ülkeyi bölemeyecek, yaptıkları yanına kar kalmayacak. Şehit ailelerine de sabır diliyorum. Sadece burada değil, her yerde verdiğimizi şehit sayısı çok. Ama azalıyor. Hükümetimize canıgönülden teşekkürü borç biliyorum." diye konuştu.

Edirnekapı Polis Şehitliği'nde gerçekleştirilen anmaya da şehit aileleri katıldı. Şehitler Anıtı'ndaki anmanın ardından Dolmabahçe Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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