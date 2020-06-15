Son dakika haber... Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı Son dakika habere göre Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programın yer aldığı uygulamalarla devam ettiği bildirildi.

Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA