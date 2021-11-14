Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı - Haberler
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Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı Yunus polisi vitesteki kabloları birbirine temas ettirince raylı sistemle açılan zulada uyuşturucu yakaladı Gözaltına alınan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi Beşiktaş İlçe Emniyet...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Yunus polisi vitesteki kabloları birbirine temas ettirince raylı sistemle açılan zulada uyuşturucu yakaladı

Gözaltına alınan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, Gayrettepe'de şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin vites bölümündeki kabloları birbirine temas ettirince uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı. Radyonun arka bölümünde raylı sistemle açılan zuladan çok miktarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan torbacı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Gayrettepe'de geçtiğimiz günlerde uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü A.B.'nin üst aramasını ve Genel Bilgi Tarama sorgusunu yapan Beşiktaş polisi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak araçtan uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yapmaya başladı.

Torbacının raylı zula sisteminden uyuşturucu fışkırdı

Aracın içerisinde arama yapan polis ekiplerinin dikkatini vites topuzundaki orijinalinden farklı olan kabloları çekti. Farklı kabloları deneme yanılma yöntemiyle birbirine temas ettiren yunus polisi, gördüğün manzara karşısında şaştı kaldı. Kabloların temas etmesiyle radyonun üst bölümünün raylı bir sistemle açıldığı ortaya çıktı. Zulanın içerisine bakan ekipleri, ruhsatsız tabanca, şarjör, 42 adet mermi, 14 parça satışa hazır uyuşturucu madde, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 630 lira ele geçirdi. Yapılan aramalar ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş polisinin yakaladığı torbacı tutuklandı

Aramaların tamamlanmasının ardından Beşiktaş polisi, gözaltına aldığı A.B.'yi ele geçirilen uyuşturucu maddeler, tabanca ve diğer bulunanlarla birlikte Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

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