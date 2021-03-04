Son dakika haber! BEŞİKTAŞ'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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Son dakika haber! BEŞİKTAŞ'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

04.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:29
Son dakika haber! BEŞİKTAŞ'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Son dakika gündem haberi: BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla koronavirüs denetimleri de tüm hızıyla sürüyor. Denetimler kapsamında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde toplu ulaşım araçları durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi.

Görüntü dökümü:

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Polis ekiplerinden görüntüDenetimlerden görüntüBeşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde denetim yapılmasıEvrakların kontrol edilmesi

Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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