Son dakika haber! BEŞİKTAŞ'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
04.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:29
Son dakika gündem haberi: BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.
BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla koronavirüs denetimleri de tüm hızıyla sürüyor. Denetimler kapsamında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde toplu ulaşım araçları durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi.
- İstanbul
Görüntü dökümü:
-----------------------------Polis ekiplerinden görüntüDenetimlerden görüntüBeşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde denetim yapılmasıEvrakların kontrol edilmesi
Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı