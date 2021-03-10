Son dakika haberi: Beşiktaş'ta kumarhaneye çevrilen daireye baskın kamerada
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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta kumarhaneye çevrilen daireye baskın kamerada

10.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:54
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta kumarhaneye çevrilen daireye baskın kamerada

Son dakika haber... BEŞİKTAŞ'ta bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları baskında 13 kişiyi gözaltına aldı.

BEŞİKTAŞ'ta bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları baskında 13 kişiyi gözaltına aldı. Baskın sonucunda kurpiyerler ve mekan sahibine adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye 56 bin 500 lira para cezası kesildi. Baskın anları kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine geçen pazartesi akşam saatlerinde Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Ayazmadere Caddesi'ndeki bir daireye baskın düzenledi. Ekipler, 'casino' tarzında dizayn edilen dairede, mekan sahibi, 2 kurpiyer ve kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiyi yakaladı. Yapılan operasyonda dairede 'rulet' ve 'poker' oynandığı öğrenilirken, 1 adet rulet ve masası, bin 270 adet para yerine kullanılan renkli pul ve 5 deste çeşitli oyun kartları ele geçirildi. Kumar oynamaya gelen 10 kişiye Kabahatler ve Hıfzıssıhha Kanunu gereğinde toplamda 56 bin 500 lira ceza kesildi. Polis ekipleri, 3 şüpheli ve kumar oynadığı tepit edilen 10 kişiyi polis merkezine götürdü. Kurpiyerler ve mekan sahibine adli işlem yapıldı.

POLİS BASKINI KAMERALARA YANSIDI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon kameralara yansıdı. Görüntülerde, içerideki kişilerin kapalı mekanda sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve dairenin kumarhane tarzında dizayn edildiği görülüyor.

 


- İstanbul
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta kumarhaneye çevrilen daireye baskın kamerada
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta kumarhaneye çevrilen daireye baskın kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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