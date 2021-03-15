Son dakika haber... Beşiktaş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayarak bir otelin restoranında eğlenen 90 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haber... Beşiktaş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayarak bir otelin restoranında eğlenen 90 kişiye para cezası kesildi

15.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:23
Son dakika haber... Beşiktaş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayarak bir otelin restoranında eğlenen 90 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak bir otelin restoranında eğlenen 90 kişiye toplam 312 bin 210 lira para cezası uygulandı.

Beşiktaş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak bir otelin restoranında eğlenen 90 kişiye toplam 312 bin 210 lira para cezası uygulandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Bebek Mahallesi'nde bulunan bir otelin restoran ve teras kısmında eğlence yapıldığı ihbarı üzerine iş yerini denetledi.

Otelin restoran bölümünde bulunan 90 kişiye, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 312 bin 210 lira idari para cezası kesildi.

Otel hakkında ise genelgeye aykırı faaliyet göstermekten yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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