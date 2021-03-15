Son dakika haber... Beşiktaş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayarak bir otelin restoranında eğlenen 90 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak bir otelin restoranında eğlenen 90 kişiye toplam 312 bin 210 lira para cezası uygulandı.