Son dakika haber | Beşiktaş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber | Beşiktaş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

07.10.2020 06:09 | Son Güncelleme: 07.10.2020 06:13

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beşiktaş'ta bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Sinanpaşa Mahallesi Şehit Asım Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Son dakika haber | Beşiktaş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Beşiktaş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Beşiktaş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Beşiktaş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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