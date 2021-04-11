Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta ev sahibinin elinden kurtulan hırsızlar, polisten kaçamadı
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Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta ev sahibinin elinden kurtulan hırsızlar, polisten kaçamadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta ev sahibinin elinden kurtulan hırsızlar, polisten kaçamadı

Son dakika haberi: BEŞİKTAŞ'ta birçok hırsızlık olayına karışan iki şüpheli son işlerinde önce ev sahibine daha sonra polise yakalandı.

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BEŞİKTAŞ'ta birçok hırsızlık olayına karışan iki şüpheli son işlerinde önce ev sahibine daha sonra polise yakalandı. Hırsızların ev sahibi tarafından kovalanma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Beşiktaş'ta birçok hırsızlık olayına karışan iki şüpheli, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Beşiktaş'ta girdikleri evlerden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, motosiklet kaskı ve ayakkabı çalan hırsızlar son işlerinde ev sahibine yakalandı. Ev sahibi hırsızları kovalamaya başladı. Üç hırsız koşarak kayıplara karıştı.

Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Onlarca saat güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, hırsızların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Hırsızların Gaziosmanpaşa'daki evlerine yapılan baskınla İsmail T. ve Deniz D. yakalanarak gözaltına alındı.

EV SAHİBİNİN HIRSIZLARI KOVALAMASI GÜVENLİK KAMERASINDAGüvenlik kamerası görüntülerinde kapüşonlu ve maskeli hırsızların bir apartmana girmeleri ve katları dolaşmaları görülüyor. Daire kapılarını tek tek kontrol eden şüpheliler bir kapıyı açmaya çalışırken ev sahibine yakalanıyor. Ev sahibi hırsızları bir süre kovalasa da yakalayamıyor.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyette suçlarını itiraf etti. Deniz D'nin sorgulamasında Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme 2, Dolandırıcılık, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından toplam 6 adet aranıyor kaydı olduğu tespit edildi. İsmail T'nin de uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İki hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta ev sahibinin elinden kurtulan hırsızlar, polisten kaçamadı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta ev sahibinin elinden kurtulan hırsızlar, polisten kaçamadı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta ev sahibinin elinden kurtulan hırsızlar, polisten kaçamadı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta ev sahibinin elinden kurtulan hırsızlar, polisten kaçamadı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta ev sahibinin elinden kurtulan hırsızlar, polisten kaçamadı
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta ev sahibinin elinden kurtulan hırsızlar, polisten kaçamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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