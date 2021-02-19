Son dakika haber! Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi

19.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:41
Son dakika haber! Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi

Son dakika haber: Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya katılan ve uzun süre sonra çıktığı ilk Süper Lig maçında 2 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlandı.

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya katılan ve uzun süre sonra çıktığı ilk Süper Lig maçında 2 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlandı.

Ligin 25. haftasında 15 Şubat'ta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan siyah-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği müsabakasında 2 gol atarak galibiyette önemli rol alan Cenk Tosun'un sol dizinde ağrı hissettiği için kontrolleri gerçekleştirildi ve MR'ı çekildi. Yapılan muayenede dizinde ödem tespit edilen Cenk, tedaviye alındı.

Beşiktaş'ta sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero ile sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama olan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal idmanda yer almadı.

Sağ uyluk arka adalesindeki yaralanma sonrası sahaya dönüş çalışmaları süren Rıdvan Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Özlem Zengin Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Oğuzhan Koç Prens Harry
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Hüseyin Göçek Osman Özköylü Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 13:45:22. #1.15#
title