Son dakika haber: Beşiktaş'ta boş bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Edinilen son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ta, yıkım kararı bulunan boş binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Beşiktaş'ta, yıkım kararı bulunan boş binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Cihannüma Mahallesi Akdoğan Sokak'ta, içerisinde kimsenin bulunmadığı 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel