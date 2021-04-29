Son dakika haber: Beşiktaş santrforsuz da kazanıyor
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Son dakika haber: Beşiktaş santrforsuz da kazanıyor

Son dakika haber: Beşiktaş santrforsuz da kazanıyor
Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Beşiktaş, bitime dört hafta kala şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor.

Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Beşiktaş, bitime dört hafta kala şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor. Bu galibiyetle puanını 78'e çıkartan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin maçlarına bakmaksızın kalan 4 maçta 9 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Siyah-beyazlılar, zor geçmesi beklenen Çaykur Rizespor karşılaşmasının 80 dakikasında kusursuz bir oyun sergilerken son 10 dakikada 2 gol yiyerek taraftarlarına adeta ecel terleri döktürdü. Maça fırtına gibi başlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Rizespor'u sahasına hapsederek peş peşe pozisyonlara girdi ve 3 gol attı. Bu gollerden ikisi VAR tarafında iptal edilen siyah-beyazlılar, 2'nci yarının 35 dakikasında da üstün oyununu sürdürdü ve maçı kazanacak skor avantajını elde etti.SANTRFORSUZ DA KAZANIYORSakatlıklar sebebiyle son iki maça santrforsuz çıkan Beşiktaş'ın zor kazanacağı ve hatta puan kaybedeceği düşünülürken, tam tersine siyah-beyazlılar, Kayserispor ve Rizespor maçlarını kazanmasını bildi.Önce Cenk ardından Aboubakar ve Larin'in sakatlanmasıyla ligin son bölümüne santrforsuz giren Beşiktaş, sakatların yerlerine oynayan futbolcuların müthiş performanslarıyla takım olma farkını ortaya koydu ve iki maçta 6 gol atarak 6 puan kazandı.Kayseri ve Rize maçlarında santrforda oyanayan Gökhan Töre, Rize'de 2'nci golü atarken futboluyla büyük beğeni topladı. Geçen sezondan bu yana eleştirilein odağında olan N'Koudou ise adeta şov yaparak Kayserispor'a 2, Rizespor'a da 1 gol atarak iki maçta kazanılan 6 puanda önemli bir paya sahip oldu.RACHİD GHEZZAL BÜYÜLÜYORBeşiktaş'ta futbol hayatının en parlak dönemini yaşayan Rachid Ghezzal ise kendisi için ayrı bir paragaraf açılmasını sonuna kadar hak eden bir futbolcu olarak öne çıkıyor. İlk golde attığı çalımlar ve yaptığı asistle seyreden herkesin gözlerinin pasını silen Ghezzal, Beşiktaş'ın vazgeçilmezi oldu. İkinci devrede yine bildik ama muhteşem olan golünü bir kez daha atan Ghezzal, Kayserispor ve Rizespor maçlarını kazandıran 3 futbolcudan biri oldu.

Dün verdiği gol pasıyla asist sayısını 16'ya çıkartan Cezayirli futbolcu ligin asist kralılığına en önemli aday konumunda. Bu arada 5 gol atan Ghezzal penaltı haricindeki 4 golü de ceza sahasının dışından attı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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