Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. - Haberler
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Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Beşiktaş, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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