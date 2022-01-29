Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL