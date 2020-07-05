Son dakika haber! Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır Son dakika habere göre Süper Lig'in 30. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda pas, 5'e 2, dar alanda top kontrolü ve taktik programının yer aldığı çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

Kaynak: AA