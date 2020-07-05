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Son dakika haber! Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Son dakika habere göre Süper Lig'in 30. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Son dakika haber! Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
05.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:05

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda pas, 5'e 2, dar alanda top kontrolü ve taktik programının yer aldığı çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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